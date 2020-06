Tchad : 6 nominations au ministère de la Formation professionnelle

Le décret n°1120/PR/MFPPM/2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers.



Direction générale du ministère

Directeur général : OUMAR ALI MOUSTAPHA en remplacement de Monsieur WALNGAR SADJINAN DEBA, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice générale adjointe : Madame KHADIDJA SAKINE en remplacement de Madame MARIAM ACHENE, appelée à d’autres fonctions.



Direction de la formation professionnelle et des apprentissages

Directrice: Madame AISSATOU OUMAROU IBRAHIM en remplacement de Madame DJASNABAYE MAIMOUNA.



Direction de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle

Directeur: Monsieur MAHAMAT ABDOULAYE MOUSSA en remplacement de Monsieur OUMAR ALI MOUSTAPHA, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la micro-finance et de la promotion des métiers

Directeur: Monsieur ALHASSANE ALI ADOUM en remplacement de Madame KHADIDJA SAKINE, appelée à d’autres fonctions.



Direction de l’entreprenariat des femmes et des jeunes

Directrice: Madame MBAIBAROUM née ISA BANDJAM DJIBRINE, maintenue ;

Direction des Ressources Humaines: Madame MARIAM ACHENE en remplacement de Monsieur ALHASSANE ALI ADOUM, appelé à d’autres fonctions.