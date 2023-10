Tchad : 6 partis politiques forment une Coalition pour le changement

Cette initiative est née de la volonté des dirigeants de ces partis politiques membres de la coalition. Elle vise à s'attaquer aux problèmes qui touchent le peuple tchadien, notamment l'insécurité généralisée, la pauvreté, la détérioration de l'environnement, la disparition des infrastructures de santé et d'éducation, ainsi que le taux de chômage élevé.



Le chef du parti MONADAT a été choisi pour diriger cette coalition, affirmant ainsi la volonté de refonder le Tchad. La coalition s'engage formellement à suivre tout le processus de transition visant à rétablir l'ordre constitutionnel, en mettant l'accent sur les recommandations et les résolutions du Dialogue national inclusif souverain (DNIS). Son objectif est de travailler sur la base d'un contrat social visant à garantir la sécurité et le bien-être des Tchadiens.