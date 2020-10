Tchad : 6 provinces évaluent la prévention de la transmission mère-enfant à Pala

La réunion de coordination du premier semestre 2020 des activités de prévention de la transmission Mère-enfant (PTME) et de la prise en charge pédiatrique du pool de Pala, a duré trois jours. Cette rencontre qui se déroule périodiquement est un cadre de concertation du ministère de la Santé publique et de ses partenaires. Elle permet aux différents acteurs de la santé de discuter des performances et failles du secteur sanitaire dans l'optique de proposer des solutions concrètes permettant de changer le rythme du travail du personnel soignant.



Pendant trois jours, les responsables sanitaires venus de six délégations sanitaires de la zone méridionale du pays évaluent la mise œuvre des recommandations du deuxième semestre de 2019.