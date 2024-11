Tchad : 60 000 ménages vulnérables bénéficient de transferts monétaires grâce au PARCA

Ce dispositif, d'un montant total de 3,6 milliards de francs CFA, vise à soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les réfugiés et les communautés d'accueil, en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus. L'objectif est double : améliorer leur situation économique et renforcer leur résilience face aux chocs et aux crises.



Les bénéficiaires de ces transferts monétaires se sont réjouis de cette initiative qui leur permettra de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires et de renforcer leur autonomie. « Cet argent va nous permettre d'acheter de la nourriture, de payer les frais de scolarité de nos enfants et d'améliorer nos conditions de vie », témoigne une bénéficiaire.



Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une politique plus globale du gouvernement tchadien visant à améliorer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services essentiels et à renforcer les systèmes nationaux de gestion des réfugiés. Il bénéficie du soutien de la Banque mondiale, partenaire historique du Tchad dans ce domaine.



Le succès de ce programme de transferts monétaires est un signal fort pour l'avenir. Il démontre que des solutions existent pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et renforcer la résilience des communautés. Il est à espérer que ce type d'initiative soit pérennisé et étendu à d'autres régions du pays.