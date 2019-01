Tchad : 60 enseignants chercheurs formés en montage de projets

L'Agence universitaire de la francophonie a organisé du 15 au 17 janvier à l'Ecole nationale supérieur de travaux publics de N'Djamena, un atelier de formation en montage de projets en faveur de 60 enseignants chercheurs en provenance de neuf universités du Tchad. La cérémonie a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



L'objectif de la formation est d'améliorer les capacités rédactionnelles des porteurs de projets et faciliter la compréhension du démarrage de projets. A travers des exercices pratiques, les participants seront en mesure de formuler des projets dans divers secteurs de la vie socio-économique.



"La nouvelle stratégie de l'AUF proposée pour 2017-2021 vise à accompagner les établissements membres face aux défis qu'ils rencontrent", a déclaré le responsable du campus nouvel espace universitaire francophone, Marayi Choroma.



"Les grands enjeux sociaux étant multiples, notre souhait est de pouvoir former des leaders éclairés en vue de leur permettre de monter des dossiers de projets respectant les normes internationales pour contribuer au développement durable de notre pays", a affirmé le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Daboulaye Djimoudjebaye.



L'Agence universitaire de la francophonie est une association à visée internationale qui a été créée en 1971. Elle compte plusieurs universités parmi ses membres.