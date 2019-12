Tchad : 60 forages et 60 moulins seront construits au Logone occidental

Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Adago Yacoub, a présidé la semaine dernière à Mbalkabra, dans la sous-préfecture de Moundou rural, la cérémonie de lancement officiel du projet Forage et Moulin (FOPAMUN 2).



Initié par la Fondation Grand cœur en partenariat avec l’association La plume pour la culture et le développement, et le ministère de l’Eau et de l’Environnement, ce projet vise à construire et à réhabiliter 60 forages manuels et châteaux équipés de panneaux solaires, ainsi que l’implantation de 60 moulins à céréales dans 56 cantons et ferriques répartis dans la province du Logone Occidental.



Souhaitant la bienvenue aux différentes délégations, le préfet du département du Lac Wey, Youssouf Oumar Barh, s’est réjouit du choix de son département pour abriter cette cérémonie.



Le président de l’association La plume pour la culture et le développement, Dr. Dahirou Youssouf Sidick a souhaité pour sa part qu’à travers l’installation de ces forages, la paix et la cohabitation pacifique soient consolidées.



Partenaire technique à ce projet, le délégué de l’eau et de l’environnement, Hissein Adoum Abdoulaye, a fait savoir que ce projet s’inscrit dans la politique du gouvernement en matière d’accès à l’eau potable pour tous.



Le représentant de la Fondation Grand coeur, Koudou Choukou Sultani, dans son discours de circonstance, a remercié la population sortie massivement. Il a souligné que le FOPAMUN 2 vise les objectifs de développent durable fixés par les Nations Unies.



Lançant officiellement le projet de 60 forages et 60 moulins dans les cantons et ferriques de la province du Logone Occidental, le gouverneur Adago Yacoub a exhorté les populations bénéficiaires à s’approprier les ouvrages. Il a loué les efforts de la Première Dame et du chef de l’Etat pour leurs œuvres en faveur du bien être des populations tchadiennes.



Les femmes de la province du Loggone Occidental ont dans une motion, remercié la Première Dame Hinda Déby pour ses actions en faveur des femmes.



Le château de Mbalkabra qui est resté en panne plusieurs années, a été réhabilité dans le cadre de ce projet. Sa visite par le gouverneur et la remise de kits solaires et de moulins a mis un terme à la cérémonie.