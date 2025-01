Tchad - 60 hectares de terres transformées : Le PAM change la donne à Sanour

Grâce au financement du gouvernement italien, 60 hectares de terres ont été aménagées pour l'agriculture, 542 jardins créés et une marre pastorale construite. Ce projet novateur transforme le quotidien des habitants et offre de nouvelles perspectives d'avenir.





Le PAM tient à exprimer sa gratitude envers le gouvernement italien pour son soutien financier, qui a été essentiel à la réalisation de ce projet. Ces efforts contribuent non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans la région.