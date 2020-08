Tchad : 60 jeunes leaders formés sur la participation à la prise des décisions

L'initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement des jeunes pour une action mondiale, permet notamment d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise afin de contribuer au développement.



L'intervenant Ouya Malato, directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a expliqué que les jeunes doivent se lancer, sans attendre l'État. "On peut entreprendre dès le bas âge et l'État va vous chercher."



Selon lui, "si vous attendez l'État, peut être que vous allez passer toute votre jeunesse sans rien faire."



Abbas Mahamoud Tahir, président de l'Union des journalistes tchadiens (UJTà, a également préconisé aux jeunes de ne pas se focaliser uniquement sur l'État mais d'essayer de créer des entreprises, associations, et entreprendre des initiatives qui permettront d'avoir des financements ou de générer des revenus ; ce qui est une manière de contribuer au développement durable.