Tchad : 60 médecins diplômés prêtent serment

N'Djamena - 60 lauréats de la 21ème promotion de la Faculté des sciences et de la santé humaine de l'Université de N'Djamena ont reçu jeudi leur diplôme de fin de formation. Les jeunes médecins généralistes ont prêté le serment d'Hippocrate après la soutenance de leur thèse de doctorat.



La cérémonie s'est déroulée au sein de l'amphithéâtre du campus de Gardolé.



Cinq médecins de la première promotion du diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale ont également reçu leur parchemin de fin de formation.



La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, et du secrétaire général de l'ordre national des médecins du Tchad (ONMT).



La Faculté des sciences humaines et de la santé humaine de l'Université de N'Djamena a été créée en 1990. À ce jour, 720 médecins généralistes ont été diplômés.