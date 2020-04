Tchad : 600 sacs de charbon et 5 véhicules chargés de bois interceptés au Ouaddaï

Les éléments de la garde forestière et faunique du Ouaddaï ont intercepté plus de 600 sacs de charbon et cinq véhicules chargés de bois vert dont un gros-porteur.



La présentation de la saisie a eu lieu ce mardi matin à la délégation provinciale de l'environnement, de l'eau et de la pêche du Ouaddaï, en présence du gouverneur Brahim Seid Mahamat et de responsables administratifs et militaires.