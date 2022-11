Tchad : 621 personnes ont été interpellées et transférées à Koro Toro (procureur)

"Lors de ces évènements, des actes graves ont été commis", indique Moussa Wade Djibrine.



Le procureur informe que 621 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre et transférées à Koro Toro. À la suite de ces évènements, un procès-verbal de constatation des dégâts a été établi par la police nationale et transmis au parquet.



L'État tchadien a saisi le parquet d'une plainte contre les auteurs, coauteurs et complices de ces évènements.



Le parquet a effectué une mission judiciaire à Koro Toro pour interroger les personnes interpellées et leur réserver une suite judiciaire. Parmi ces personnes, 401 ont été orientées par devant le tribunal suivant la procédure de flagrant délit.