Tchad : 64 ans sans connexion au chemin de fer

Le développement des infrastructures routières a favorisé un certain désenclavement, mais le chemin de fer reste un mode de transport plus adapté pour le transport de marchandises lourdes et le commerce international, particulièrement bénéfique pour un pays sans accès à la mer comme le Tchad.



Après des études de faisabilité initialement prévues en 2016, le projet d'extension du réseau ferroviaire camerounais jusqu'à N'Djamena a connu de nombreux retards, malgré les annonces et tables rondes organisées par les autorités.



Ce retard de 8 ans soulève des questions sur la capacité du gouvernement à mener à bien ce projet dans un délai raisonnable, étant donné les processus de nomination partisans.



Néanmoins, la réalisation de ce corridor ferroviaire est présentée comme une priorité du gouvernement et un élément essentiel pour l'intégration économique du pays.



Le développement des infrastructures de transport, notamment ferroviaires, est crucial pour le désenclavement du Tchad et son développement économique, en permettant une meilleure circulation des biens et des personnes.



Bien que très coûteux, ce projet pourrait bénéficier de financements privés et nécessite une implication résolue du ministère du Commerce pour sa concrétisation.