Tchad : 68% de la population défèque en plein air

Une campagne de vulgarisation de l'opération de lutte contre la défécation en plein air d'ici 2030 a été lancé ce mercredi 9 janvier à Massénya, dans le Chari-Baguirmi.



Selon un rapport publié en 2017 du programme conjoint de suivi de l'Unicef et de l'OMS, environ 9 millions de personnes au Tchad, soit 68% de la population, défèquent à l'air libre. Ces agissements prennent une proportion préoccupante.



Pour enrayer le phénomène, le gouvernement et ses partenaires ont officiellement lancé dans la province du Chari-Baguirmi une campagne de vulgarisation de la feuille de route de l'opération "Tchad sans défécation à l'air libre".



"L'élaboration de la feuille de route découle d'une volonté résolue du gouvernement qui a souscrit aux objectifs de développement durable. Il vise dès lors la fin de la défécation à l'air libre d'ici 2030", selon le directeur de l'assainissement, Inagbet Padaket.



Le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar a salué les efforts fournis par les partenaires du Tchad, notamment l'unicef en matière d'assainissement, pour le bien être de la population. "La défécation à l'air libre est à l'origine de plusieurs maladies dont le choléra et les infections respiratoires", a-t-il déclaré.



Un document stratégique a été mis à la disposition des autorités provinciales en vue d'une meilleure vulgarisation.