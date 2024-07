Tchad : 7 communes reçoivent une formation en mobilisation des ressources à Kelo

Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, à travers le projet de l'Union Européenne, Programme d'Appui à la Gouvernance Locale, forme les responsables des 7 communes sur la mobilisation des ressources financières, l'élaboration et l'examen du budget.



La formation se tient à Bayaka, une localité située à environ 7 km de la ville de Kelo. C'est le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux de cet atelier.



À l'ouverture de la cérémonie, le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a souhaité la bienvenue à l'assistance. Il estime que cet atelier se tient au moment où les communes sont prêtes à assumer leur développement. Et aussi, il a rassuré que cette formation les aidera à collecter leurs impôts locaux, et aussi à promouvoir le bien-être de leurs citoyens.



Lançant officiellement les travaux de cette activité, le secrétaire général du département, Ali Abakar Issa, pour sa part, exhorte les participants à être assidus, pour sortir avec une notion, afin d'aider leurs communes.



Il ajoute qu'être un élu local est un honneur, c'est aussi une responsabilité tendant à satisfaire les besoins immédiats des citoyens. Mais une fois l’élection, beaucoup d'interrogations taraudent dans son esprit, et il ne sait à qui s'adresser pour comprendre les tâches qui l'attendent.



C'est dans ce contexte que le ministère de l'Administration du territoire a pensé organiser cet atelier, à l'intention des acteurs locaux afin d'exercer leurs fonctions avec beaucoup d'aisance. Il faut signaler que les participants sont issus des communes suivantes : Kelo, Pala, Fianga, Gounou Gaya, Bongor, Bere et Lai. Cette formation durera 6 jours.