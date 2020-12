Tchad : 7 morts et 5 blessés graves suite à un affrontement dans la Tandjilé Centre

Un conflit entre agriculteurs et éleveurs a fait sept morts et des blessés ce dimanche 13 décembre à Baoul, dans la sous-préfecture de Delbian, dans le département de la Tandjilé Centre.



Le bilan provisoire est de sept morts dont deux dans la sous-préfecture de Delbian et cinq autres de la sous préfecture de Béré rural. L'on dénombre cinq blessés graves.



Selon nos sources, tout serait parti de la dévastation d'un champs riz.



Informé de la situation, le gouverneur de la Tandjilé, Bourdanet Waguing, a fait une descente sur le terrain ce lundi matin pour constater de visu les faits et essayer de calmer l'esprit des deux camps, mais en vain. La résidence du préfet de département a été prise d'assaut et saccagée ce lundi midi.