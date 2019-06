Tchad : 7 nominations au Haut commissariat national de déminage

Le décret n° 847 du 14 juin 2019 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à la coordination du Haut commissariat national de déminage.



Coordinateur : Brahim Mahamat Ahmat Mahadjir

Coordinateur adjoint : Brahim Issa Galmaye



Directeur des affaires administratives, financières et du matériel : Goubaye Gassir Nga

Directeur adjoint des affaires administratives, financières et du matériel : Mahamat Bichara Djigui

Directeur des opérations et de la logistique : Dadi Lony Darkala

Directeur de la planification, de suivi des projets et d'assistance aux victimes : Sigua Agudiouze

Directeur de la formation et des ressources humaines : Bokhit Mahamat Adam



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Economie et de la Planification du développement.