Tchad : 7 provinces représentées à Mao pour des assises sur les droits de l'Homme

Le ministère de la Justice et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme organise un atelier de consultation provinciale du Forum national des droits de l'Homme au Centre de lecture et d'animation de Mao. Cet atelier de deux jours regroupe sept provinces à savoir le Borkou, le Tibesti, le Bahr El Gazel, le Hadjer Lamis, le Lac, N'djamena et le Kanem.



L'objectif des assises est l'organisation du prochain forum national des droits de l'Homme qui aura lieu du 27 au 29 avril 2022 à N'djamena.



Le chef de mission, par ailleurs directeur des droits humains au ministère de la Justice, Dougri Abakar Saleh Brahim, a remercié les autorités provinciales pour leur présence à cette cérémonie.



Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a demandé aux participants d'être attentifs et audacieux durant l'atelier.