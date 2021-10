Tchad : "75% des cancers sont évitables", le PNLC sensibilise les étudiants

Le PNLP a organisé une conférence-débat sur le thème « prévention et facteurs de risques du cancer » ce 23 octobre 2021 à l’université Roi Fayçal. Une conférence au profit des étudiants de l’université Roi Fayçal, l'Université HEC Tchad, l'Université Émi Koussi, Toumaï et l'IFSI-GO.



L’objectif du débat est de prévenir et lutter efficacement contre le cancer et trouver une solution durable. Mme. Fatima Ahmat Abderamane Haggar, coordinatrice du PNLC et professeur Abdel-salam Tidjani ont animé successivement le débat.



Parlant de la prévention et des facteurs de risques du cancer, la coordinatrice du PNLC, Mme. Fatima Ahmat Abderamane Haggar souligne que le cancer est lié à plusieurs facteurs de risques notamment celui de l’individu et son histoire : il y a plus de chances d’avoir le cancer chez les personnes âgées de plus de 55 ans.



Les facteurs de risques sont liés aux hormones qui provoquent le cancer. Le cancer du sein peut être également héréditaire. Il y a également les risques liés aux comportements et aux environnements. Concernant les risques liés au comportement, la coordinatrice relève que le tabac, l’alcool, les aliments malsains et l’obésité sont les causes du cancer.



Le tabac est le principal facteur de risque qui entraîne le cancer du poumon. Il contamine également ceux qui ne fument pas s’ils sont exposés aux côtés des fumeurs.