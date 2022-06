Tchad : 75 jeunes dont 17 filles bénéficient d'une formation professionnelle au Batha

La formation s'inscrit dans le cadre du projet : "habiliter les jeunes du Centre et du Nord à devenir des véritables agents de la consolidation de la paix". Elle concerne plusieurs domaines : couture-broderie, électricité bâtiment, énergie solaire et maintenance automobile.



Le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF). Il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Programme alimentaire mondiale (PAM).



Le projet intervient dans 3 provinces du Tchad dont le Batha. L'exécution dudit projet dans le Batha est assurée par l'ONG ADESOL. Il a été conçu pour limiter la migration irrégulière de jeunes de trois provinces vers l'extrême Nord et faciliter le dialogue entre les jeunes et les autorités autour de celle-ci, explique Issakha Souleymane, chef du sous-bureau du PAM à Ati.



Le gouveneur du Batha, Djimta Ben-Dergon, a souligné que le développement socio-économique de la province passe par l'exploitation des créneaux porteurs locaux qui débute nécessairement par la formation professionnelle adaptée à la réalité. "C'est ainsi qu'on peut prétendre lutter contre la pauvreté en développant le secteur privé avec des jeunes entrepreneurs dynamiques qui n'attendent pas la fonction publique", a affirmé le gouverneur.



Djimta Ben-Dergon a demandé aux jeunes de la province du Batha de fréquenter le centre professionnel d'Ati pour apprendre un métier toujours sollicité sur le marché de l'emploi.



La ministre de la Formation professionnelle et de Métiers, Kassiré Isabelle Housna, a relevé que la problématique de la qualification et de l'emploi des jeunes ainsi que leur insertion socio-économique constituent la préoccupation des autorités.