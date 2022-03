TCHAD Tchad : 8 choses à retenir du discours de la ministre sortante Lydie Beassemda

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Mars 2022



La ministre sortante de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Lydie Beassemda a passé le témoin le 28 février à Ali Weïdou, directeur général sortant du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU). La femme de principes n'est pas passée par quatre chemins pour dire ses vérités.

"C’est un ministère géant comme une araignée qui se répand à travers les établissements vers les provinces du Tchad. Le ministère de l'Enseignement supérieur fout la trouille avec une mixité et une chaleur humaine, une importante délinquance juvénile et sénile, de gros problèmes de former des équipes de progrès... c’est un lieu à la fois moderne et pauvre, démesuré par la grandeur des chantiers inachevés et irresponsable par le taux élevé de chômages des lauréats. Bref c’est un ministère sensible".

Un ministère "difficile à gérer" "Le ministère était difficile à gérer car de manière pernicieuse, il apparaît des désordres, de manque de repères, de manœuvres politiques qui apportent de l’obscurité, de la fragilisation, des troubles, des préjudices, des actes intolérables. Ayant travaillé en équipe, j’ai eu le privilège d’avoir des hommes et des femmes à mes cotés pour m’accompagner, me conseiller, et me soutenir. Ils se reconnaissent à travers mon regard et mes mots. Je leur adresse mes toutes gratitudes".

"Je n’avais pas fait la demande d’un poste ni été consultée" ; "une tentative d'assassinat" : Au lendemain de la disparition du Marechal du Tchad, les milieux universitaires étaient devenus le sanctuaire des contestations. Les manifestants semblaient avoir des revendications de respect. Bien entendu pour avoir des moyens pour travailler sereinement. Mais très vite c’est le dérapage de la contestation vers le rejet du Conseil Militaire de Transition. De ces manœuvres des lobbies installés depuis belle lurette dans ces milieux de contestation, il est apparu des diffusions de messages anti-CMT dans les amphithéâtres. Ces messages pouvaient faire basculer notre pays dans une grande et violente crise sociopolitique. Quand on sait que la guerre de 79 avait commencé au Lycée Felix Eboué.



Accepter d’apporter sa pierre de contribution à la stabilité dans un contexte incertain, car je le répète que je n’avais pas fait la demande d’un poste ni été consultée, signifiait prendre des risques. Le Secrétaire d’Etat, moi –même, et nos collaborateurs avions fait l’objet d’une tentative d’assassinat dont les commanditaires sont bien connus.

Des réalisations qui méritent d’être évoquées : L’arrêté conjoint portant fonctionnement des a académies est enfin signé, sa mise en œuvre est un nouvel enjeu de tout le dispositif éducatif. Le processus d’élaboration d’une stratégie de l’éducation en perspective est une opportunité unique à saisir.



Le ministère doté d’une nouvelle architecture organisationnelle au niveau de l’administration centrale, peut être le véritable levier de la création de pôles de recherche et d'enseignement supérieur si et seulement si les personnes responsabilisées répondent aux critères de mérite.



La finalisation du processus d’acquisition des bus et leur mise à disposition pour le transport des étudiants a permis à l’Etat d’épargner 59 millions/mois depuis six mois.



De manière générale, la capacité de nuisance des lobbies sur les activités académiques a été maitrisée.



Lydie Beassemda déplore la réduction drastique des allocations budgétaires. Elle estime que la jeunesse mérite plus d’attention, d’égards bienveillants en ce contexte de transition : Plusieurs chantiers en cours traduisent la détermination et le désir de refonder le secteur de l’enseignement supérieur en péril. Le manque d’attractivité et la faiblesse de la gouvernance d’une part et la réduction drastique des allocations budgétaires de nos institutions d’autre part fossoient nos institutions. A cela, s’ajoute le manque d’équipements et réactifs dans les laboratoires. Cet état de fait interpelle tous les acteurs institutionnels, les forces vives de la Nation et les étudiants. Notre jeunesse mérite plus d’attention, d’égards bienveillants en ce contexte de transition.



Quel Tchad léguerons –nous aux générations futures ? Pour emprunter la citation d’Albert Einstein « Nous n’aurons le destin que nous aurons mérité ». Que les enfants des uns aient étudié en Amérique, en Asie ou en Europe et que d’autres aient étudié dans nos Universités, c’est au Tchad qu’ils vont contribuer. Pourquoi vouloir envoyer vers l’obscurité ceux d’ici et laisser ceux d’ailleurs dans la lumière ?

Pour la ministre sortante, "des réseaux de privilèges multiformes (...) se sont activés pour restaurer le cycle d’instabilité institutionnelle" : "Elles sont nombreuses malheureusement, les personnes dont les motivations individuelles ou collectives visent à conduire l’enseignement supérieur dans l’abime. Les Universités, les instituts universitaires, les laboratoires, les grandes écoles, le Centre National des œuvres universitaires courent les risques de déstabilisation. Tapis à l’ombre des réseaux de privilèges multiformes dans ces établissements, les lobbies, ces ennemis sans visage et sans identité, se sont activés pour restaurer le cycle d’instabilité institutionnelle et mettre en place des mécanismes qui détourneraient le Ministère de sa véritable mission".

Lydie Beassemda s'étonne du "caractère atypique de ce renouvellement institutionnel" : "Remplacer un Ministre par son subordonné est une pratique peu recommandable. Sous d’autres cieux, cela n’aurait pas eu lieu. Dans ce pays, il n’y a pas de secret. Monsieur Ali Weidou, seul connait les sentiers parcourus pour atteindre ses fins. Beaucoup personnes ici, sont inscrites sur le même registre".

La ministre sortante s'adresse au président du Conseil militaire de transition : "Au Général Mahamat Idriss Deby, Président du Conseil Militaire de Transition, Chef de l’Etat, je voudrais attester que j’ai tenu à ma promesse de contribuer à la stabilisation du Tchad à sa demande. Je formule le vœu pour lui afin que la Sagesse qui surpasse toute intelligence lui soit accordée pour la conduite de la Transition dont les labyrinthes sont jalonnés d’anciennes pratiques. Pour ma part, comme je l’ai réitéré à toutes les occasions, je demeure une personne principes". "Une importante délinquance juvénile et sénile" au sein du ministère, estime Lydie Beassemda :Un ministère "difficile à gérer""Je n’avais pas fait la demande d’un poste ni été consultée" ; "une tentative d'assassinat" :Des réalisations qui méritent d’être évoquées :Lydie Beassemda déplore la réduction drastique des allocations budgétaires. Elle estime que la jeunesse mérite plus d’attention, d’égards bienveillants en ce contexte de transition :Pour la ministre sortante, "des réseaux de privilèges multiformes (...) se sont activés pour restaurer le cycle d’instabilité institutionnelle" :Lydie Beassemda s'étonne du "caractère atypique de ce renouvellement institutionnel" :La ministre sortante s'adresse au président du Conseil militaire de transition :





Dans la même rubrique : < > Tchad : la ministre des transports s'est rendue sur les lieux de l'accident près de Mangalmé Tchad : la ville de Sarh aux couleurs de la SENAFET Tchad : une liste de produits médicaux interdits à la vente Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)