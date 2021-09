Tchad : 8 inspecteurs titulaires de l’ADAC ont prêté serment

Huit inspecteurs titulaires de l’Autorité de l’Aviation civile (ADAC) ont prêté serment le 2 septembre 2021 au Palais de justice de N’Djamena.



La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du président du tribunal et plusieurs autres autorités judiciaires, informe l’ADAC.



« Je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice de mes fonctions d’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile ». C’est l’extrait du serment lu par le président du tribunal, auquel les inspecteurs ont à tour de rôle, levé la main droite et prononcé la formule “Je le jure”.



Ce vendredi, le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile, Kokoï Abderaman Dadi, a reçu les inspecteurs assermentés dans la salle de réunion de l'ADAC. Il a rappelé que leur mission est délicate et qu'ils doivent la faire avec plus probité.