Tchad : 8 morts après l’attaque du poste de gendarmerie de Krim Krim par 300 personnes (autorités)

Une attaque de la gendarmerie de Krim Krim, par des civils armés tentant de libérer un de leur proche détenu en prison, a fait 8 morts et plusieurs blessés, a appris Alwihda Info.



L'attaque du poste de la gendarmerie nationale a été menée par plus de 300 personnes armées de machettes, de flèches et de lance-billes, venus de 7 km de Krim Krim. Elle a fait 8 morts à Krim-Krim, a déclaré mercredi à Alwihda Info, un haut responsable administratif du Logone occidental.



Ces 300 personnes ont tenté de libérer un cultivateur qui a refusé de restituer à la gendarmerie nationale, une moto d'un éleveur dont le troupeau a partiellement détruit son champ, selon les autorités du Logone occidental jointes au téléphone par Alwihda Info.



Plus de 300 personnes armées de machettes, flèches et lance-billes ont alors attaqué la gendarmerie de Krim Krim, pour libérer par la force le cultivateur qui a refusé de restituer la moto à la gendarmerie nationale. La situation est relativement calme dans Krim Krim.