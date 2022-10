Tchad : 8 morts et 14 blessés dans les affrontements d'Araka (Mangalmé)

Ce samedi, des affrontements ont eu lieu dans la localité d'Araka, dans le département de Mangalmé. Le village a été incendié. Le bilan est de huit morts et 14 blessés dont quatre graves.



La veille, les violences dans le département de Mangalmé ont fait une vingtaine de morts, selon les autorités provinciales.



À l'origine des violences, il s'agit d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs qui a dégénéré. Début août, des violences ont fait plusieurs morts dans la même localité.



Le Présidium du dialogue national a été interpellé ce samedi. Le président du Présidium, Gali Ngothé Gatha, a promis de saisir le gouvernement et a annoncé une déclaration du ministre de la Communication cet après-midi en plénière.