Tchad : 8 nominations au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale

Le décret n°2404 du 19 novembre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au Cabinet du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale :



DIRECTION DE CABINET

Directeur : Monsieur ABAKAR IDRISS en remplacement du Dr MAHAMAT PIERRE, appelé à d'autres fonctions;

Conseillers :

- Dr ROHINGALAOU NDONDOU, maintenu;

- Dr SAADA DAOUD , en remplacement du Dr CHENE ADOUM;

- Monsieur ABDERAMANE AHMAT CHOUKOU en remplacement du Dr MAHAMAT SENOUSSI WADAK, appelé à d'autres fonctions.



Le décret n°2403 du 19 novembre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



DIRECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE

Directeur Général: Dr ISMAËL BARH BACHAR, maintenu;

Directrice Générale Adjointe: Dr MBAIDEDJ DEKANDJI FRANCINE en remplacement de MAHAMAT AHMAT HAMIT, appelé à d'autres fonctions.



Le décret n°2402 du 19 Novembre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Direction de la Législation et de la Traduction

Directeur: Monsieur KORTA TCHAKNONE BLAISE , nouveau poste;

Directeur Adjoint: Monsieur MASSOUD CHOGAR , nouveau poste.



Bureau Central d'Accès aux Droits des Patients

Coordonnateur: Monsieur DJAZOULI IBN ADAM SENOUSSI , nouveau poste;

Coordonnatrice Adjointe: Madame TATEL RONGO NGATOUGO , nouveau poste.



Cellule de Communication

Directeur: Monsieur MAHAMAT ALLAMINE TADJADINE, maintenu.