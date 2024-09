Tchad : 80 femmes formées grâce à l'ONG des Veuves et orphelins de Batha

L'ONG Veuves et Orphelins du Batha (OVOB) a organisé une cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux femmes, ce 18 septembre 2024, à la Maison de la femme.



C'est au total 80 femmes et filles-mères, ayant reçu une formation de trois mois en couture, savonnerie, cuisine et informatique, qui ont reçu des attestations mettant fin à leur apprentissage. Les récipiendaires ont été formées par le centre EMABIOTEC, avec la participation de l'ambassade de l'Arabie Saoudite.



La présidente de l'OVOB, Khadjidja Youssouf Al-lassam, a fait savoir que ces métiers que ces femmes ont appris leur permettront de se débrouiller dans la vie active.



L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, Amir Ben Ali Achihiri, qui était aussi présent à cette cérémonie, a salué l'initiative de l'OVOB, et a demandé à l'organisation de continuer dans cette lancée, pour permettre aux femmes de se prendre en charge.



La cérémonie a vu la présence du directeur de l'ONASA et d'un représentant du CEMGA.