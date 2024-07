Tchad : 80 jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat agricole grâce à l'ONAPE et à l'OIT

Le chômage des jeunes constitue un défi majeur au Tchad. Face à cette situation, l'ONAPE, en collaboration avec l'OIT, a mis en place ce programme de formation pour offrir aux jeunes des opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour promouvoir l'entrepreneuriat et la création d'emplois.



Au cours de cette formation, les 80 jeunes sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour développer leur projet agricole. Ils recevront des formations théoriques et pratiques dispensées par des experts du secteur agricole. L'ONAPE mettra également à leur disposition des outils et des ressources nécessaires pour réussir dans leurs entreprises.



Le Directeur Général de l'ONAPE, Abakar Nousradine Kessou, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles. Il a souligné que l'ONAPE fournira aux participants les moyens nécessaires pour réussir leur projet.



Le Coordonnateur national du Bureau international du travail de l'OIT, Laoula Roland, a quant à lui rappelé le soutien de l'OIT au gouvernement tchadien dans ses efforts de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage des jeunes. Il a exprimé sa satisfaction de voir ce programme se concrétiser et a souhaité plein succès aux jeunes participants.



Cette initiative conjointe de l'ONAPE et de l'OIT constitue une réelle opportunité pour les jeunes tchadiens qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. En leur offrant les compétences et les ressources nécessaires, ce programme peut contribuer à la création d'emplois décents et à la promotion du développement du secteur agricole au Tchad.



Le succès de ce programme dépendra de l'engagement des jeunes participants et de l'accompagnement continu de l'ONAPE et de l'OIT. Si toutes les parties prenantes s'investissent pleinement, cette initiative peut avoir un impact positif significatif sur le chômage des jeunes et le développement du Tchad.