Tchad : 820 ex-rebelles et recrues intègrent l'armée

D'ex-rebelles tchadiens et de nouvelles recrues de l'armée ont reçu ce lundi à Moussoro leur parchemin de fin de formation militaire, au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'EMAT, général Tidjani Ismael Sougou.



Au total, ils sont 820 militaires à rejoindre l'armée, à l'issue d'une formation intense de trois mois composée de tests physiques et psychologiques, au centre d'instruction militaire de Moussoro.



"Trois mois durant, dans une ambiance de succès et d'espoir, ces stagiaires ont suivi une formation commando de qualité et impeccable", a expliqué Nodjiri Noel Majabo, officier instructeur de l'armée.



"Ces jeunes ex-rebelles ont regagné la légalité en voulant la paix dans leur propre pays. Ils ont pris la décision responsable pour regagner la légalité. Ceux qui hésitent encore, la solution n'est plus au bout des armes", a souligné le général Tidjani Ismael Sougour, chef d'état-major de l'EMAT.



Les soldats seront répartis dans les différentes zones de défense et de sécurité du territoire tchadien.