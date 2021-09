Tchad : 826 étudiants de l'Université Emi Koussi reçoivent leurs parchemins

Dr. Allah Ridy Koné, président de conseil d'administration de l'Université Emi Koussi, a affirmé que la cérémonie de graduation a été couplée avec la première décade de l'existence de l'Université. "En dix ans, nous avons produit des milliers des cadres qui occupent actuellement de hautes fonctions, qui se sont inscrits dans des grandes universités et qui contribuent inlassablement à l'essor économique de l'Afrique en général et du Tchad en particulier", a indiqué Dr. Allah Ridy Koné.



"L'université Emi Koussi a occupé et continue à avoir une place prépondérante à l'échelle nationale et internationale selon les évaluations des grandes institutions mondiales et du Tchad. Tout ceci, grâce à la dextérité et au sacrifice de l'équipe dirigeante, du corps enseignant et du staff de l'Université Emi Koussi", selon le président de conseil d'administration.



Dans son allocution, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beassemda, s'est adressée aux lauréats en disant qu'ils ont franchi une étape de leur vie au prix de sacrifices à l'issue desquelles leurs parchemins leurs ont été remis. "La joie et la fierté vous animent et illuminent vos visages", ajoute la ministre.



"Les connaissances, le savoir-faire et le savoir être acquis constituent le capital cumulé au terme des années d'études. Nous sommes fiers de ce parcours. D'autre part nous vous exhortons à ne pas perdre de vue tout ce que vous avez acquis en termes de connaissances", a dit Lydie Beassemda.



La ministre a aussi donné des conseils et orientations aux jeunes diplômés en recherche d'emploi afin d'acquérir des expériences et améliorer leurs compétences dans la vie active.