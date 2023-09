Tchad : 85 % des diplômés sont à la recherche d'un emploi

Le Tchad, situé entre les 7ème et 24ème degrés de latitude Nord et les 13ème et 24ème degrés de longitude Est, est l'un des pays les plus vastes d'Afrique, se classant juste après le Soudan, l'Algérie, le Zaïre et la Libye, avec une superficie de 1 284 000 km² et une population de 17,72 millions d'habitants, soit une augmentation de 490,5 % en 62 ans, selon les données mondiales.



Cependant, le pays est confronté à d'énormes défis liés à l'emploi. Selon l'indice de l'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) de 2022, 85 % des diplômés sont à la recherche d'un emploi, avec une majorité de 59 % d'hommes diplômés sans emploi et 26 % de femmes diplômées sans emploi également, à la recherche de travail.



En outre, 35 % de femmes sans emploi ne sont pas activement à la recherche de travail. Pourtant, le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit des perspectives économiques positives, avec des taux de croissance de 3,6 % en 2023 et 3,7 % en 2024. Le secteur public ne représente que 3,2 % de l'emploi total, tandis que le secteur informel agricole domine à 72,2 %.



Cette situation contraste avec le fait que le gouvernement alloue 57 % de ses ressources budgétaires à des fins militaires. En conséquence, plus de 48 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 42 % en 2028.



Par ailleurs, cette situation laisse la population tchadienne, y compris les diplômés, dans une impasse, tandis que les revenus du pétrole continuent de couler et que certains segments de la population bénéficient de cette manne, ceci en dépit des milliards d'euros injectés par les partenaires pour lutter contre la pauvreté.