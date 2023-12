Tchad : 85 millions FCFA investis par deux jeunes pour construire un hôpital dans leur village Chokoyan

Le Dr Abdel Mahmoud Chène, délégué de la santé du Ouaddaï, souligne l'importance de cette construction pour améliorer les indicateurs sanitaires du district. Il exhorte le COGES (Comité de gestion des structures sanitaires) à assumer pleinement son rôle en veillant à l'hygiène et à l'entretien de cet hôpital. Le Dr Chène assure également que la DSPP (Direction Santé Publique Provinciale) du Ouaddaï travaillera en collaboration avec ses partenaires pour doter cet hôpital en ressources humaines qualifiées, médicaments et équipements médico-techniques.



De son côté, le Secrétaire Général de la Province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui exprime ses sincères remerciements aux deux frères pour leur générosité envers leur village natal. Il souligne que cet hôpital bénéficiera non seulement à Chokoyan mais aussi aux sous-préfectures environnantes. Il profite également de cette occasion pour appeler tous les autres cadres à suivre leur exemple en soutenant des projets à Chokoyan et en accomplissant d'autres actions bénéfiques pour la communauté.



Ce projet de construction d'un hôpital à Chokoyan est un exemple inspirant de l'engagement des jeunes envers leur communauté. Il témoigne également de l'importance accordée par les autorités du pays à la santé maternelle et infantile. Il faut être fiers de l'action entreprise par Bahar Mahamat Bahar et Sanoune Ouchar, et espérer que leur initiative inspire d'autres cadres à contribuer au développement du pays.