Tchad : 86 directeurs d'écoles formés en gestion pédagogique au Ouaddaï

Une formation des directeurs et directrices d'écoles de la province du Ouaddaï a été lancée mardi à Abéché. Cette formation est organisée par le Projet d'appui à la réforme du système éducatif (PARSET II) sur financement de la Banque mondiale.



Au total, 86 directrices et directeurs d'écoles prennent part à cet atelier de cinq jours.



Le PARSET II vise, à travers cette formation, à outiller les responsables d'écoles en matière de gouvernance scolaire, d'accompagnement pédagogique et de gestion des ressources humaines et matérielles d'écoles.



Le responsable de la sous-composante formation et gestion des enseignants du Parset II, Haroun Hassan Brahim, a souligné que le Gouvernement du Tchad s'est engagé dans la définition de nouvelles stratégies pour améliorer l'efficacité des différents niveaux de son système éducatif.



Lancant les travaux de la formation, le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Ouaddaï, Yakhoub Mouktar, a affirmé que le Tchad a placé la gouvernance des écoles au coeur de sa politique en matière éducative.



Il a invité les directeurs d'établissements à associer leurs partenaires dans la gestion de leurs écoles respectives.



La formation à la gestion administrative et pédagogique est un élément clé de l'amélioration de la réussite scolaire.