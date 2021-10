Tchad : 88,4 milliards Fcfa pour une nouvelle stratégie de développement de la statistique

À l'horizon 2025, le Tchad vise un système de statistique national bien coordonné, stable et performant, couvrant tous les secteurs de la vie économique et sociale. Cela vise à satisfaire à temps et à moindre coût les besoins prioritaires des utilisateurs publics et privés en données statistiques répondant aux normes reconnues de la qualité statistique.



Le système de statistique national vise à collecter, traiter, analyser, publier et diffuser les informations statistiques répondant aux normes régionales, internationales et pertinentes pour éclairer le développement du pays.



Dr. Issa Doubragne explique que la SNDS2 est un document important qui va servir de base à l'action du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dans le domaine de la réforme du système statistique national.



Le coût de la SNDS2 est évalué à 88,4 milliards de FCFA. Les axes stratégiques 2 et 3 représentent 85,68% du coût total. Dans le troisième axe, il est pris en compte le recensement général de la population et de l’Habitat couplé avec le recensement agricole. Le recensement représente à lui seul presque la moitié du coût de la SNDS2 (46,59%).