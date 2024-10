Tchad : 8ème édition du Forum National sur la Gouvernance d’Internet

Ce 12 octobre 2024, IFG Tchad a organisé la 8ème édition du Forum National sur la Gouvernance d’Internet au Tchad, dans la grande salle de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA), sous le thème : « Quel Internet voulons-nous pour le Tchad ? ».



Mahatma Alifa, président de l’organisation du Forum National sur la Gouvernance d’Internet au Tchad, a, dans son discours de bienvenue, indiqué que ce forum vise à aborder des enjeux tels que le coût élevé de l’accès à Internet au Tchad, son accessibilité pour tous, ainsi que la lenteur de la connexion, sans oublier les défis liés à la cybercriminalité dans le pays.



Le représentant du ministre des Communications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration, M. Hissein Brahim, par ailleurs Secrétaire Général dudit ministère, a souligné dans son allocution que, dans un monde de plus en plus digitalisé, Internet est devenu un outil indispensable pour le développement socio-économique des nations. Il a précisé que le thème « Quel Internet voulons-nous pour le Tchad ? » est non seulement pertinent, mais aussi fondamental pour le développement du Tchad dans un monde de plus en plus connecté.



Pour le Secrétaire Général, le premier défi auquel le Tchad est confronté est celui de la fracture numérique, car une grande partie du pays est privée d’un accès Internet fiable et régulier. Ce forum offre une opportunité de discuter de la gouvernance d’Internet, et il a souligné que la gestion de cet outil doit être transparente, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux de chacun.



Internet doit également être un outil de développement durable, permettant l’éducation numérique et offrant aux jeunes les compétences dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde de demain.



Le Secrétaire Général Hissein Brahim a réaffirmé qu’au moment où le pays embrasse l’avenir numérique, le gouvernement veille à la sécurité des infrastructures et des utilisateurs. Il a rappelé que la cybercriminalité est un enjeu global auquel le Tchad ne pourra échapper. Ainsi, il est essentiel de renforcer les capacités nationales pour protéger les systèmes d’information, prévenir les cyberattaques et répondre efficacement aux incidents.