Tchad : 9 nominations à l'Observatoire du Suivi des Ressources Humaines de l'Etat (OSRHE)

Le président de la transition a signé le décret n°_0499 du 30 mars 2023 portant nomination à des postes de responsabilité à l'Observatoire du Suivi des Ressources Humaines de l'Etat (OSRHE).



Les personnalités suivantes sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



Département des Statistiques et de Technologie d'Information (DSTI) :



Chef de Département : M. BRAHIM ISSA HASSABALLAH ;

Chef de Cellule des Statistiques : Mme KALTOUMA AMINE HASSANE ;

Chef de Cellule de la Technologie d'Information : M. ISSA BRAHIM MAHAMAT.



Département de la Planification et de la Formation (DPF) :

Chef de Département : Mme NGAMAI HORTENSE ;

Chef de Cellule de la Planification : M. IDRISS DJIBRINE IDRISS ;

Chef de Cellule de la Formation : Dr MATKISSAM GOUVERNEUR FAÇAL.



Département des Etudes et du Suivi (DES) :

Chef de Département : M. SEID YOUSSOUF HAROUN ;

Chef de Cellule des Etudes : M. ABADIE BREME ;

Chef de Cellule du Suivi : Dr ABOUBAKAR ABDRAMANE MAHAMAT.