Tchad : 9 provinces représentées au championnat national de karaté

La 6ème édition du championnat national de karaté a été lancée lundi après midi au centre des scouts, situé au quartier Djarabé de Moundou dans la province du Logone Occidental.



Ce sont au total neuf provinces qui prennent part à cette rencontre des arts martiaux. Il s’agit de la Ligue du Moyen-Chari, du Mandoul, du Logone Oriental, de la Tandjilé, du Mayo Kebbi Est, du Salamat, de N’djamena et du Logone Occidental.



Le coup d’envoi a été donné par le secrétaire général du département du Lac Wey, Djanan Diondi.



Dans son allocution de circonstance, le président de la ligue tchadienne de karaté, Mahadi Kassouri, a souligné les objectifs de cette grande rencontre sportive qui sont de promouvoir le karaté dans la province du Logone occidental, juger le niveau technique des athlètes par l’organisation du passage des grades, faire la détection des talents et mettre en place une équipe nationale de karaté au Tchad.



Il justifie le choix de la province du Logone Occidental pour abriter ce championnat d’innovation voulu par la fédération nationale de karaté, afin d’amener les ligues provinciales à organiser elles mêmes les évènements sportifs dans leur circonscription.



Mahadi Koussouri a exhorté la jeunesse à regarder vers le futur afin que le karaté retrouve ses lettres de noblesses comme dans le passé car, poursuit-il, le défi de la recherche de la performance reste à relever, seule condition qui pourra permettre de s’égaler aux athlètes des autres pays.



Lançant officiellement le championnat, le secrétaire général du département du Lac Wey, Djasna Diondi a souhaité que la compétition fasse émerger des jeunes athlètes afin de constituer l’équipe nationale de karaté. Il a invité les experts à tous les niveaux à plus de dynamisme, d’initiatives et à donner le meilleur d’eux pour améliorer les qualités et les performances, afin de défendre les couleurs du Tchad hors de nos frontières.



Djasnan Diondi a affirmé que les autorités provinciales feront tout pour que cette initiative soit renforcée davantage, et soit un succès dans la province du Logone Occidental.



Le championnat s’achève ce 31 décembre 2019.



L’année 2019 a été riche en manifestations sportives nationales pour la province du Logone Occidental, avec notamment la semaine nationale du sport scolaire, le championnat national de pétanque, le championnat national du football féminin et le championnat national de karaté.