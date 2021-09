Tchad : 90 candidats ont passé les épreuves de la 2nde série du baccalauréat à Faya

Les épreuves écrites de la seconde série du baccalauréat ont été lancées samedi matin à Faya Largeau, chef-lieu de la province du Borkou. 90 candidats ont composé les épreuves.



C'est le secrétaire général provincial du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, qui a donné le coup d'envoi. Il a été accueilli à l'entrée du lycée des martyrs de Faya par le délégué par intérim de l'éducation nationale et de la promotion civique, le président du centre et des responsables administratifs.



Les responsables se sont relayés pour prodiguer des sages conseils aux 90 candidats issus de toutes les séries à l'exception de la série C.



Pargue Dieudonné Jacques a félicité le corps enseignant pour le travail dynamique abattu avant d'encourager les candidats à faire de leur mieux pour réussir l'examen.