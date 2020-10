Tchad : 900 candidats composent les épreuves du certificat secondaire d’Al-Azhar

Les épreuves du certificat d'enseignement secondaire d’Al-Azhar ont débuté au Tchad. Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, a lancé samedi matin l'examen au lycée Assalama Al-Azhar de N’Djamena, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



900 candidats composent pendant six jours dans trois centres : N’Djamena, Abéché et Sarh.



Le lancement a eu lieu en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques et d'un représentant d’Al-Azhar.



Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique a prodigué des conseils aux candidats avant de distribuer les copies d'examen.