Tchad: 91.685 candidats composent les épreuves du brevet

Le ministre de l'Education et de la Promotion civique, Aboubakar Sidick Tchoroma, a lancé lundi les épreuves du brevet d'études fondamentales dans une salle de classe de N'Djamena.



Il a ouvert les emballages scellés contenant les sujets, en présence des autorités communales, de professeurs et d'agents de son département.



"La jeunesse est l'avenir du pays. Montrez qu'une jeunesse qui n'a ni bonne éducation, ni bonne formation pose des problèmes à l'Etat, aux parents et à la société toute entière", a déclaré le ministre devant les élèves, dévoilant le sujet de la première épreuve de rédaction pour la session de juin 2019.



"Cette année nous n'avons pas connu de perturbations. Aujourd'hui, c'est quand même un aboutissement heureux d'une année scolaire. Je rends hommage à tous les enseignants tchadiens qui font un effort pour que les élèves tchadiens aient la connaissance et le savoir", a expliqué Aboubakar Sidick Tchoroma.



91.685 élèves composent ces épreuves du BEF en arabe et en français, dont 12.215 filles.