Tchad : 94.000 candidats composeront le baccalauréat 2023

À seulement 72 heures du début du baccalauréat du second degré, l'Office national des examens et concours du supérieur (Onces) est en pleine activité sur le terrain. Dans les établissements scolaires de la ville de N'Djamena, les élèves vont et viennent pour vérifier leur nom sur les listes et connaître leur salle d'examen.



Au lycée Amtoukoye, Félix Eboué, ainsi qu'au Lycée Technique Commercial que nous avons visité, tout est prêt pour le début des examens. En revanche, au lycée d'Habena, les élèves sont renvoyés vers d'autres établissements, comme l'a informé le proviseur par intérim Étienne.



Le délégué de l'Éducation nationale de la ville de N'Djamena, Mahamat Djibrine Saleh, que nous avons rencontré, explique que plus de 91 000 candidats seront répartis dans 30 centres d'examen de N'Djamena.



L'ambiance dans les établissements scolaires témoigne de la préparation satisfaisante pour le lundi 19 juin 2023, date du début des épreuves.