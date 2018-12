Tchad : 94% du budget prévu pour la santé décaissé en 2018

Le président de la République Idriss Déby a présidé ce jeudi 20 décembre au Palais présidentiel, la réunion mensuelle sur la santé. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la situation sanitaire du pays en 2018. Les participants ont passé au peigne fin la situation sanitaire du pays durant les onze mois.



La dernière réunion mensuelle de l’année 2018 s'est déroulée en présence des ministres de la Santé publique, de l’Administration, des Finances, de l’Eau, de la Communication, de la Fonction publique et les Directeurs centraux du ministère de la Santé. Les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la santé ont également pris part à la réunion.



"Cette réunion a permis de faire un bilan pour cette année 2018 des interventions sanitaires du ministère de la Santé, du gouvernement, des partenaires, et de voir les résultats pour amener un certain nombre de perspectives pour 2019. Le constat c'est de dire qu'il y a quelques avancées. Nous avons pu bénéficier des financements nécessaires pour la santé. 94% de ce qui est prévu pour le budget de la santé en 2018 a été décaissé", a expliqué le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh.



Le chef de l'Etat a donné des instructions fermes allant dans le sens d’une communication accrue en direction de la population pour qu’elle s’approprie de sa propre santé, surtout dans le domaine de la lutte et la protection contre le paludisme.



La prochaine réunion mensuelle sur la santé est prévue le 24 janvier 2019 au palais présidentiel.