Tchad : 96 terroristes neutralisés dans les affrontements au Lac, 15 militaires perdent la vie

96 terroristes ont été neutralisés et 11 autres ont été blessés à la suite du combat survenu le 9 novembre. 2024 entre l’armée et Boko Haram au Lac, informe l'État-major général des armées.



15 militaires tombés sont sur le champ d’honneur et 32 autres ont été blessés et évacués à N’Djamena.



107 armes individuelles et trois armes collectives ont été récupérées tandis que six pirogues ont été détruites.



​L'état-major des armées précise que les terroristes de Boko Haram sont en débandade et les forces de défense et de sécurité impliquées dans l'opération Haskanite continuent de traquer les éléments résiduels.