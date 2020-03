Tchad : 998 gendarmes en fin de formation vont renforcer les effectifs

998 jeunes élèves-gendarmes de la 31ème promotion ont reçu jeudi au cours d'une cérémonie leur parchemin de fin de formation, en présence du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major particulier à la Présidence de la République, des officiers et invités.



La promotion est baptisée Lieutenant-colonel Ahmat Mahamat Abakar, en hommage à cet officier tué au combat.



"Vous avez été soumis à de dures épreuves physiques et morales pendant votre formation. L'acquisition de telles expériences vous aidera beaucoup", a déclaré le colonel Abakar Youssouf Talha, commandant du groupement de l'école de la Gendarmerie nationale.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Djontan Marcel, a souligné que ces gendarmes auront à travailler avec des supérieurs reconnus. Il les a appelés à l'obéissance en tout lieu et en toute circonstance.



Le chef d'état-major particulier à la Présidence de la République, le général Gninguengar Mandjita, représentant le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, a indiqué que cette formation entre dans le cadre de la réorganisation des forces de défense et de sécurité.



"Vous voici devant le drapeau national, symbole de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Vous devrez servir dans la discipline, la fidélité, la loyauté, l'honneur et le dévouement", a affirmé le général Gninguengar Mandjita.



La formation a été soutenu par le service de coopération de l'Ambassade de France au Tchad.