Tchad : 9e promotion de mémorisation du Saint Coran à Chokoyan, 64 étudiants célébrés

Le directeur du centre, Mahamat Albachir Tahir, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie. Il a souligné que la remise des parchemins de fin d'études en mémorisation du Saint Coran est une source de fierté pour tous, car ces enfants représentent l'avenir du pays. Il a prié pour que Dieu bénisse tout le monde, y compris les enseignants, les parents et les autorités.



Le représentant du Conseil des Affaires Islamiques du Ouaddaï, Cheikh Adam Goni Mahamat Ali, s'est réjoui de la forte présence de la population et a transmis un message de vivre ensemble. Il a également prié pour que Dieu protège le pays de tout conflit.



Le chef de canton de Chokoyan, Dahab Abdourahim Dahab, a souligné l'importance de l'éducation des filles et a exhorté les citoyens à résoudre leurs problèmes pour vivre en parfaite harmonie. Il a encouragé les jeunes en leur disant : "Apprenez le Saint Coran plutôt que de partir à Kouri Bougoudi chercher de l'or. Vous avez tout le temps de travailler, car vous êtes jeunes."



Présidant la cérémonie de remise des diplômes aux mémorisateurs du Saint Coran, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a qualifié cette journée d'historique pour la sous-préfecture de Chokoyan. Il a remercié les parents des étudiants en études coraniques et tous ceux venus de villages environnants, de Ndjamena, d'Abéché et de partout au Tchad pour assister à la cérémonie. Il a souligné que c'était la première fois qu'il voyait 25 filles mémoriser le Saint Coran dans la région du Ouaddaï.