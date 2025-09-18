Alwihda Info
TCHAD

Tchad : À ​Mongo, lancement d’une formation en entrepreneuriat sur la filière viande de qualité


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 18 Septembre 2025


Le Centre de Formation Agro-Sylvo-Pastorale et de Développement de l'Entrepreneuriat (CFADE) a lancé, ce jeudi 18 septembre 2025, à Mongo, une session de formation en entrepreneuriat placée sous le thème : « Parcours à l'entrepreneuriat : Je crée ma propre entreprise au sein de la filière viande de qualité ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Laham-Nadif (Viande propre), qui vise à améliorer la qualité de la viande dans la province du Guéra.


La cérémonie d’ouverture, organisée dans les locaux de l’ADETIC de Mongo, a été présidée par la déléguée provinciale de l’Élevage et de la Production animale, Mme Khadidja Azein. L’événement a rassemblé les membres de l’Association des bouchers ainsi que de nombreux participants, notamment des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Le coordonnateur du projet CFADE, M. Djekombaye Imilien, a présenté les objectifs ambitieux de ce programme qui s’étendra sur 24 mois. « Notre projet vise à rendre la viande du Guéra propre grâce à diverses activités », a-t-il expliqué. Cette première session, d’une durée de cinq jours, marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet.

Dans son mot de bienvenue, le maire de Mongo, représenté par le secrétaire de séance Moussa Nouradine, a salué l’engagement des participants et les a encouragés à « recueillir le maximum de connaissances pour mieux servir leur communauté ». Il a également profité de l’occasion pour sensibiliser l’assistance sur la prévention du choléra, après les cas signalés à Bitkine.

Dans son discours d’ouverture, la déléguée provinciale de l’Élevage et de la Production animale a insisté sur l’importance de la valorisation de la viande de qualité. Elle a exprimé sa reconnaissance à l’Ambassade de France, partenaire financier du projet, pour son soutien dans la formation aux techniques modernes et à l’utilisation de matériels adaptés.

Cette formation, particulièrement bénéfique pour les femmes et les jeunes entrepreneurs, constitue une opportunité unique de renforcement des compétences dans la filière viande. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation et de professionnalisation du secteur de l’élevage dans le Guéra.

La cérémonie s’est achevée par la remise de kits aux huit bénéficiaires, suivie d’une photo de famille, marquant ainsi le lancement de cinq jours d’apprentissage intensif appelés à contribuer significativement au développement de l’entrepreneuriat local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
