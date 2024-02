Tchad : À Abéché, 136 prisonniers de droit commun remis en liberté

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Soulemane, a présidé ce matin, une cérémonie de remises de peines collectives aux condamnés de la maison d'arrêt d'Abéché.



Ces derniers ont été graciés par le président de la Transition, par décret numéro 3889/PT/2023 du 27 décembre 2023. Sur 560 détenus de la maison d'arrêt d'Abéché, 136 ont bénéficié de cette remise, dont 43 sont immédiatement, et 93 ont vu leurs peines partiellement réduites.



Pour le directeur adjoint de la maison d'arrêt d'Abéché, Tom Biani, cette remise de peines ne doit pas être vue comme le fait de remettre les ennemis de la société en liberté.



Il rappelle plutôt que nul n'est infaillible, que nous sommes tous candidats potentiels à cette épreuve, et que ces personnes sont d'une manière ou d’une autre, entrées en conflit avec la loi, et par conséquent, envoyées dans un centre pénitencier, en vue de s'amender et redevenir des personnes normales.



Quant au procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Abéché, Ehka Nicolas Pahimi, cette remise en liberté est l'application de prérogatives constitutionnelles du président de la Transition. Il a également souligné aux bénéficiaires qu'ils deviennent à partir de cet instant, des citoyens ordinaires et que la République a besoin d'eux.



Le gouverneur, pour sa part, a demandé aux personnes libérées de prendre leurs responsabilités en intégrant la vie professionnelle, en travaillant résolument pour ne pas revenir encore à la maison d'arrêt.