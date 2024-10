Tchad : À Abéché, le délégué de l’éducation du Ouaddaï inaugure un cycle secondaire

Ce samedi 19 octobre 2024, un cycle secondaire a été inauguré au sein de l’école primaire Assalam d’Abéché, située dans le quartier Bendjedid Sud, dans le 5e arrondissement. Cette initiative est l’œuvre de l’Association des parents d’élèves de l’école. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le délégué provincial en charge de l’éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï. Le coût global de la construction de cet établissement s’élève à plus de 20 000 000 FCFA, et il s’étend sur une superficie de 9 665 m².Le responsable administratif de l’école Assalam, Maki Abakar Younous, a exprimé toute sa gratitude aux parents d’élèves pour le soutien constant qu’ils apportent à l’établissement, soulignant que la construction de ce cycle secondaire en est une parfaite illustration.Au nom des parents d’élèves, Cheikh Ahmat Cherif a présenté le bilan des travaux réalisés par le comité chargé de la mise en œuvre du projet. Lors de l’inauguration du nouveau bâtiment, le délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a salué l’initiative des parents d’élèves, affirmant que cela prouve que l’éducation est une responsabilité partagée.Selon Hissein Ibrahim Abdoulaye, cet acte s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités du pays, qui accordent une grande importance à l’éducation des enfants tchadiens. Il est à noter que l’école primaire Assalam d’Abéché a été créée le 12 septembre 1993.