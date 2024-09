Tchad : À Abéché, une femme donne naissance à des triplés et reçoit une assistance

Une jeune femme nommée Batoul Adam, âgée de 26 ans et résidant dans le quartier Achitié, 5ᵉ arrondissement d'Abéché, a donné naissance à des triplés ce 6 septembre 2024. Il s'agit de deux garçons et d'une fille. Informés de cette nouvelle, les membres de l'Association des Ressortissants du Lycée Hissein Mahamat Itno d'Abéché (ARLIA), dirigés par leur président Mahamat Ali Hassan, alias Mactchou, se sont rendus rapidement à la maternité du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abéché pour offrir leur soutien à la mère et ses nourrissons.



Le don de l'association comprenait des trousseaux pour les bébés, des canettes d'eau et une enveloppe.



Mahamat Ali Hassan a indiqué que son organisation est venue soutenir la mère et ses enfants, tout en appelant d'autres associations locales et les personnes de bonne volonté à venir en aide à cette famille.



Pour sa part, le directeur du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abéché, Ousmane Ismael Arim, a remercié les membres de l'association ARLIA pour leur geste de solidarité envers la mère. Il a également lancé un appel aux autres associations pour qu'elles emboîtent le pas. Il est à noter que la mère et les bébés se portent bien.