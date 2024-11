Tchad : À Biliah, le PAM lance une distribution gratuite de fonds aux couches vulnérables

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en collaboration avec ses partenaires, a initié ce mercredi 27 novembre 2024, une distribution d'assistance financière à Biliah, localité située à 4 km à l'est de Mao, dans le département du Kanem-Centre. Cette opération s'inscrit dans le cadre du Projet de Protection Sociale qui cible 1500 ménages vulnérables de la région.



Le projet, financé par la coopération allemande, est une initiative du gouvernement tchadien et est mis en œuvre dans les provinces du Kanem et du Barh El-Gazel par le PAM et l'UNICEF. L'ONG nationale ADESOL (Association pour le Développement Économique et Social du Lac), est responsable de l'exécution des activités du projet. L'objectif est de pallier les impacts socio-économiques sur la population.



Dans cette première phase, le projet prévoit de distribuer 45 000 francs CFA à chaque bénéficiaire, de manière trimestrielle pendant trois ans. Djibrine Abakar Hassan, directeur des études et de la Planification au ministère des Finances et du Budget, a souligné l'importance que le gouvernement accorde à la protection sociale pour améliorer les conditions de vie des citoyens.



Le préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur soutien dans la réussite de ce projet et a encouragé les bénéficiaires à utiliser judicieusement les fonds reçus.