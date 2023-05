Tchad : À Goz-Beïda, inquiétude quant au manque d'infrastructures avant la visite présidentielle

Les projets promis par le défunt président, le Maréchal Idriss Déby Itno, pour la province n'ont jamais été achevés, en raison d'un manque de suivi des entreprises responsables de leur mise en place. Les habitants se plaignent également du manque d'implication de la commune de Goz-Beïda et du gouvernement.



À l'approche de la visite du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, la commune de Goz-Beïda s'est mise à travailler sur les rues délaissées, malgré les multiples demandes de la population. Les habitants ont été agréablement surpris de constater que toutes les rues avaient été aménagées et nettoyées dès le lundi 8 mai 2023.



Cependant, la population est maintenant inquiète et s'interroge sur les raisons qui ont poussé la commune à attendre la visite du président pour entreprendre ces travaux, alors que les habitants ont demandé à maintes reprises que ces projets soient réalisés.