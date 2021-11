Tchad : ACCM, Taleta et Tecnidev lancent le programme « Éducation Pour Tous » à Ndjamena

Dans le cadre de leurs activités, les associations Action pour le changement de comportement et de mentalité (ACCM) et Taleta, en partenariat avec l'ONG Tecnidev, ont organisé une cérémonie du lancement officiel du programme « Éducation Pour Tous », ce mercredi 24 novembre 2021 au CEFOD. L’objectif de ce programme est de sensibiliser les enseignants, les parents et d’encadrer les élèves nécessitant un appui pédagogique, sous forme d’accompagnement et de suivi régulier.



Les trois organisations partent des constats que les familles, les parents, les enfants, les élèves et enseignants rencontrent des difficultés à tous les niveaux : un environnement social difficile avec des images négatives entretenues par les communautés ; une faible prise en charge des élèves, se reflétant par des taux de réussite aux différents examens, parmi les plus faibles au monde.



En lançant les activités, le ministre secrétaire d’État à l’Education, Saleh Bourma affirme que, « Éducation Pour Tous » est un programme fédérateur pouvant coordonner les actions aux bénéfices de la population tchadienne. Dès lors, il est urgent de mobiliser les acteurs non étatiques et non gouvernementaux pour le renforcement du système éducatif tchadien, et de les appuyer plus efficacement à lutter contre l’analphabétisme.



« Notre département est à pied de pratique pour faire en sorte que tous les axes stratégiques et actions, contenus dans le document dudit programme, soient très rapidement opérationnalisés et efficacement mis en œuvre, pour le bien-être et les lumières de notre éducation et de celui de nos enfants », a souligné le ministre secrétaire d’État à l’Education.



Pour le coordonnateur général de l'ACCM, Outmane Abderahmane Hamdane, le programme « Éducation Pour Tous » met l’accent sur la sensibilisation des enseignants, parents et encadre les élèves nécessitant un appui pédagogique sous forme d’accompagnement et de suivi régulier, en vue de leur réussite scolaire. Ce dernier indique que son association a pour objectif d’informer, d’éduquer et de conscientiser les citoyennes et citoyens, à prendre conscience de tous leurs droits et devoirs, de consolider et renforcer la culture de paix, de tolérance et de cohabitation entre les différentes communautés du Tchad.



Outmane Abderahmane Hamdane révèle que le programme « Éducation Pour Tous » se décline en deux principaux projets, à savoir : le projet « Je suis enseignant, je suis pédagogue », qui s’adresse aux enseignants et parents ; et le projet « Bel avenir », qui vise à renforcer les capacités intellectuelles des enfants. Le représentant de l'ONG Tecnidev, Hamid Souleymane a, quant à lui, affirmé que ce projet vient accompagner la politique du gouvernement en matière d’éducation de qualité pour tous. « Nous avons rejoint ce noble combat pour accompagner l’atteinte des ODD et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine », a-t-il déclaré.